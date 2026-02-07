Siccità: astensione autobottisti, Comune agrigentino a secco

Su richiesta del sindaco di Canicatti’, il prefetto di Agrigento ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, focalizzato sulla particolare situazione della distribuzione idrica in quel comune a seguito dell’astensione arbitraria degli autobottisti dal 4 febbraio. Nel corso della riunione sono state individuate le soluzioni che potrebbero gia’ essere disponibili nei prossimi giorni mediante il collegamento alla locale rete idrica di un pozzo individuato dalla Cabina di Regia regionale e in grado di erogare fino a 15 litri al secondo, cui si somma la richiesta di incremento straordinario dei volumi che il presidente dell’Ati idrica si e’ impegnato a veicolare a Siciliacque.

Inoltre, per limitare i disagi connessi “all’astensione arbitraria degli autobottisti”, e’ stata avanzata mirata richiesta al Dipartimento regionale della Protezione civile per l’impiego delle autobotti che la stessa struttura ha fornito ai comuni siciliani, allo scopo di garantire l’approvvigionamento idrico agli utenti regolari che, allo stato, sono quelli maggiormente penalizzati dalla vicenda. E’ stato inoltre invitato il gestore del Servizio idrico integrato a garantire il sevizio suppletivo anche quei soggetti che – benche’ privi di utenza e quindi di collegamento alla rete idrica – abbiano formalizzato la richiesta allaccio alla medesima, anche al fine di superare le situazioni di abusivismo.

Infine, il prefetto ha impartito specifiche direttive alle forze di polizia “al fine di proseguire con mirati e specifici controlli per garantire che il servizio suppletivo sia svolto in una cornice di piena legalita’ e di tutela della salute pubblica e privata”. Nel corso delle attivita’ del Comitato, tutti “hanno piu’ volte rimarcato con fermezza la necessita’ che le attivita’ connesse all’erogazione del servizio idrico siano costantemente improntati al principio di legalita'”, conclude la prefettura di Agrigento.