Scivola sulla barca e batte la testa a Licata, 70enne trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta

Sab, 07/02/2026 - 12:20

Incidente ai cantieri navali a Licata. Il bilancio è di un ferito; si tratta di un uomo di 70 anni, che è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Ha riportato un trauma cranico ma al momento del trasferimento era cosciente.
Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe salito sulla barca per verificare alcuni lavori, quando è scivolato e ha sbattuto la testa.
Immediati i soccorsi; sul luogo l’ambulanza del 118, polizia e Carabinieri, che hanno avviato indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. (Fonte GrandangoloAgrigento)

