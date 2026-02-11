Schlein domani a Palermo per il no al referendum

Elly Schlein sarà domani a Palermo a sostegno della campagna del Partito democratico “Vota No per difendere la Costituzione”, in vista del referendum del 22 e 23 marzo. L’appuntamento è alle 17 al cinema Rouge et Noir, in piazza Verdi. Saranno presenti, tra gli altri, il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo e il deputato Giuseppe Provenzano con i dirigenti provinciali e regionali del partito e i parlamentari nazionali e regionali; il presidente del tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini; Daniela Ciancimino del comitato civico regionale per il no e Fausto Amato del comitato avvocati per il no. Schlein incontrerà i giornalisti prima dell’inizio della manifestazione. (ANSA).