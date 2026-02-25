Sanremo, la gaffe ‘piccante’ di Pausini col microfono: “Mamma tutto bene…”

(Adnkronos) –

Laura Pausini protagonista di una gaffe 'piccante' al Festival di Sanremo 2026. La cantante, in veste di co-conduttrice, stava per annunciare il prossimo artista in gara quando Carlo Conti l'ha invitata ad avvicinare il microfono alla bocca. Ingenuamente la cantante ha provato a giustificarsi: "Prima me l'avete messo qua, adesso ce l’ho in mano", ha detto rendendosi immediatamente conto del possibile doppio senso della frase. Un attimo di pausa, un sorriso malizioso e poi l'autoironia che ha sciolto l'imbarazzo: "No, mamma, tutto a posto eh", ha concluso la cantante.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)