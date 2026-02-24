Sanremo, la 105enne Gianna Pratesi sul palco per un omaggio alla Repubblica

(Adnkronos) – Sul palco dell'Ariston sale l'ospite d'onore della prima serata del festival Gianna Pratesi, la signora 105enne di Chiavari che fu tra le prime donne ad andare al voto il 2 giugno 1946. Accompagnata dai due figli, Alessandro e Marco, la vivace ultracentenaria è stata presentata dal conduttore con un omaggio alla Repubblica. "Se Sanremo ha 76 anni, la nostra Repubblica ne ha 80 – ha detto Conti – Fate un applauso agli uomini e alle donne che hanno perso la vita, i nostri nonni, bisnonni, i nostri genitori, che hanno perso la vita per noi, per la nostra libertà, per darci questa Repubblica che ci permette di essere liberi. Quel 2 giugno del 1946 andarono a votare anche le donne e tra questi c'era la signora Gianna Pratesi".

"Ma lei ha votato per la monarchia o per la Repubblica?", chiede Carlo Conti nel corso della chiacchierata con la vivace ultracentenaria. "Eravamo sicuri a casa mia, tutti di sinistra…", risponde Pratesi fra le risate del pubblico. E quando Conti la incalza sulla domanda iniziale, monarchia o Repubblica?, la signora risponde sicura: "No, no, Repubblica!". "Io leggo il giornale tutte le mattine, la Gazzetta dello Sport, il Venerdì, e Il secolo XIX", dice la signora Pratesi. Il conduttore chiede poi alla 105enne (compirà 106 anni il 16 marzo) un consiglio da dare ai giovani. "Non dovrebbero essere severi con gli altri e capire come è la vita. Non devono arrabbiarsi, perché nella vita bisogna volersi bene", risponde lei. Sul finale, Laura Pausini consegna i fiori di Sanremo all'ultracentenaria, ringraziandola perché "è grazie a lei che oggi le donne sono libere".

