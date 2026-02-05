Salute

San Cataldo, convocazione consiglio comunale su Atto di solidarietà al Comune di Niscemi

Redazione 3

Gio, 05/02/2026 - 09:30

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare “Senatore Giuseppe Alessi” (primo piano del Palazzo Comunale.) Si discuterà la seguente proposta, ad integrazione della precedente convocazione, come stabilito nel Regolamento del Consiglio Comunale all’art.48 comma 4: Atto di solidarietà al Comune di Niscemi per l’emergenza a seguito degli eventi calamitosi verificatesi dal 16 al 25 gennaio 2026. Appello alle Autorità competenti affinché adottino con celerità gli atti necessari per il superamento di ogni disaggio nell’immediato, nonché per i ristori e per il rapido ritorno alla normalità.( Prop. 11).

