San Cataldo. Contratto di Quartiere II (Santa Fara): convocato incontro in Comune con cittadini e associazioni

SAN CATALDO. Il Comitato di Quartiere “Rinascita Santa Fara” e l’APS Attivarcinsieme comunicano che, a seguito della richiesta formale inviata nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale ha risposto positivamente convocando un incontro istituzionale per discutere dello stato dei lavori relativi al progetto di riqualificazione urbana “Contratto di Quartiere II” nel quartiere Santa Fara.

L’incontro si terrà martedì 3 marzo alle ore 11:30 presso la sala riunioni “G. Mancuso” del Comune di San Cataldo, alla presenza del Sindaco e degli uffici tecnici competenti.

La richiesta nasce dalla perdurante situazione di stallo del cantiere che, a seguito dell’interdittiva antimafia nei confronti dell’impresa esecutrice, risulta fermo da lungo tempo. Come già evidenziato anche in precedenti incontri istituzionali e riportato dalla stampa locale, l’ultimo incontro nel 2022, i lavori non hanno registrato sviluppi concreti, generando forte preoccupazione tra i residenti.

Il completamento delle opere previste rappresenta infatti un passaggio fondamentale per il quartiere: non solo per la consegna degli alloggi popolari alle famiglie assegnatarie, ma anche per la riqualificazione urbanistica complessiva dell’area, attesa da anni dai cittadini.

Durante l’incontro le associazioni chiederanno:

chiarimenti sullo stato amministrativo della procedura;

informazioni sulle iniziative intraprese per la riattivazione del cantiere;

una previsione dei tempi di ripresa e completamento dei lavori;

le misure che l’Amministrazione intende adottare per evitare ulteriori ritardi.

«Accogliamo con favore la disponibilità dell’Amministrazione al confronto – dichiarano i rappresentanti delle associazioni –. L’obiettivo è ottenere risposte chiare e aggiornamenti concreti da poter riferire a residenti e cittadini, che attendono da anni il completamento di un intervento essenziale per la vivibilità e la dignità del quartiere».

Il Comitato e l’APS auspicano che l’incontro rappresenti l’avvio di un percorso di dialogo costante e trasparente tra istituzioni e cittadini.