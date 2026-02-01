Salvini: “Il fermo preventivo può essere anche di 48 ore”

“Assolutamente sì. Piantedosi lo propone per 12 ore. Secondo me si può arrivare anche a 48 ore di fermo preventivo”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a un gazebo del suo partito, a Roma, rispondendo a chi gli domandava se nel decreto sicurezza entrerà la norma sul fermo preventivo prima delle manifestazioni.

“Arriviamo in una stagione dove – ha aggiunto -, con le Olimpiadi, che sono un’occasione straordinaria di bellezza, di lavoro, di sport, di unione e di bella immagine dell’Italia e nel mondo, se c’è qualche delinquente che vuole apparire sui televisori di tutto il mondo e se ci sono fondati sospetti, è dovere di uno Stato trattenere queste persone. Quindi io spero che rientri nel decreto. Il fermo preventivo il ministro lo prevedeva di 12 ore, secondo me si può andare anche oltre. Siccome l’Italia sarà sotto gli occhi del mondo, bisogna fare di tutto per prevenire qualsiasi tipo di violenza o di episodio criminoso”