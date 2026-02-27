Salute, inaugurate le Case di comunità di Riesi e San Cataldo. Faraoni: «Passo avanti verso un nuovo modello di servizio sanitario regionale»

L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha inaugurato oggi la Casa di comunità di Riesi, in provincia di Caltanissetta. È ospitata in un edificio di oltre mille metri quadrati e realizzata dall’Asp nissena in qualità di soggetto attuatore.La struttura, finanziata con fondi del Pnrr Missione 6 con 1 milione e 232 mila euro, fornisce da oggi i servizi di specialistica ambulatoriale, punti prelievo per analisi, servizio infermieristico e supporto amministrativo. Vi operano sei medici di medicina generale e un pediatra di libera scelta.

«Questa casa di comunità – dice l’assessore Faraoni – è presidio sanitario di qualità, in grado di soddisfare i bisogni dei cittadini. La sua apertura rappresenta un altro passo avanti compiuto dal sistema sanitario regionale verso il radicamento, in tempi brevi, di un nuovo modello organizzativo territoriale che garantisca continuità nelle prestazioni e un’adeguata accoglienza degli utenti. Le persone non saranno costrette a rivolgersi, a causa della mancanza di alternative, ai pronto soccorso anche per problemi non gravi: in strutture come queste riceveranno le risposte e le cure di cui avranno bisogno».

Nel corso della mattina l’assessore Faraoni ha inaugurato anche la Casa di comunità a San Cataldo, sempre nel Nisseno.