Safer Internet Day, Lorefice(M5S): “La politica dia l’esempio”

Roma – “L’esposizione precoce di bambini e adolescenti a smartphone e social impone anche alla politica una responsabilità diretta: non basta richiamare famiglie e scuola. Chi ricopre ruoli pubblici deve dare l’esempio per fatti concludenti. La politica non può farsi dettare l’agenda da algoritmi, like, engagement e filtri.Il web non è più il luogo del passaparola trasparente e incontaminato, ma un ecosistema dominato da profilazione e polarizzazione, spesso violente e fuorvianti. Gli elettori non sono follower da intrattenere e noi siamo eletti, non influencer. È nostra responsabilità dare l’esempio ai più giovani, con comportamenti coerenti e credibili”.

Lo afferma il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato, in occasione del Safer Internet Day 2026.