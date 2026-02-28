Rubano energia elettrica per oltre 40mila euro, denunciata dai carabinieri una coppia nel Catanese

Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei furti di energia elettrica, i carabinieri della stazione di Bronte (Catania), in collaborazione con personale di e-distribuzione del gruppo Enel, hanno denunciato due coniugi. Nell’abitazione in cui i due, di 49 e 47 anni, entrambi stranieri, vivevano i militari hanno riscontrato la manomissione del contatore elettrico, con la realizzazione di un allaccio diretto e abusivo alla rete pubblica. Gli ulteriori approfondimenti tecnici hanno consentito anche di quantificare il danno economico che l’allaccio ha causato nel corso degli ultimi quattro anni, pari a 40.000 euro. La coppia è stata denunciata per furto aggravato. (Adnkronos)