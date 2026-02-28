Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, XXII torneo: i vincitori della semifinale

Giovedì, presso Eclettica Street Factory di via Rochester, si è giocata la semifinale del XXII° torneo interno (primo del 2026) valido per la classifica del Ranking Nazionale Live e per il Ranking interno “Eclettica”. Due i tavoli così composti: tavolo 1: Martino Brucato, Claudio Lombardo, Andrea Kiswarday e Giancarlo Ciulla; tavolo 2: Calogero Maira, Michele Cammarata, Mariella Brucculeri e Fabrizio Butera. Dopo aver mangiato un panino o del poke o delle patate al forno accompagnati da una birra o da una bibita, si è iniziato a giocare con la iniziale distribuzione dei territori in dotazione con obiettivo da raggiungere. Posizionati i carri armati nei vari colori (rosso, verde, giallo, azzurri o neri) sono incominciati a rotolare i dadi sulle apposite scatole con i movimenti di carri armati sulla plancia alla conquista dei territori del proprio obiettivo. Dopo circa due ore di gioco e dopo la classica “sdadata” di fine partita hanno vinto i rispettivi tavoli: Calogero Maira e Andrea Kiswarday, che raggiungono Gabriele Taschetti e Maurizio Giunta (già qualificati in quanti primi due nella classifica dopo le regolari sei partite con scarto) al tavolo della finale di giorno 5 marzo. “Sarà una finale scoppiettante – dichiarano dal Club nisseno – con giocatori di due generazioni che si scontrano al tavolo. Sarà curioso vedere se la vittoria andrà ad uno degli anziani del Club, Maurizio Giunta, ad uno dei meno giovani, Calogero Maira o ad uno dei giovani, ma bravissimi, Gabriele Taschetti e Andrea Kiswarday. Quest’ultimo viene da una stagione 2025 ricca di successi, con la vittoria di vari tornei interni e quella del Master “Città di Caltanissetta” che lo farà partecipare, di diritto, al Campionato Nazionale Individuale 2026. Giovedì sarà una bella serata contornata da vari tavoli di partite amichevoli. Per chi volesse iniziare o riprendere a giocare al più bel gioco di strategia del mondo può telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al 3511422212 e recarsi direttamente giovedì 5 marzo presso Eclettica Street Factory di Via Rochester. Vi aspettiamo.”