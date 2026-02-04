Rendiconto Regione 2020, Dagnino: «Grande soddisfazione, si apre una nuova fase»

«Sono estremamente soddisfatto del risultato conseguito con la parifica parziale del Rendiconto 2020 da parte della Corte dei conti. Una decisione che sostituisce la precedente di “non parifica” resa nel 2022, annullata a seguito del ricorso della Regione, che avevo patrocinato nel ruolo di difensore. All’esito del contraddittorio che si è tenuto nella Camera di consiglio di pre-parifica, accogliendo la domanda della Regione, il Collegio ha formulato la migliore soluzione possibile, di grande equilibrio e che accoglie anche la richiesta del procuratore generale Romeo Palma».

Lo dichiara l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino relativamente al giudizio sul consuntivo della Regione 2020 pronunciato oggi dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo.

«Un plauso – prosegue Dagnino – al nuovo presidente della Sezione di controllo Maria Aronica per avere definito il giudizio in tempi record. Da ora inizia una nuova fase. Si è chiuso un complesso iter processuale durato oltre quattro anni e si apre la strada alle successive parifiche dei rendiconti dal 2021 al 2024. In particolare, con quella del 2024, si libererà un avanzo di amministrazione pari a 2,3 miliardi».