Randagismo, nuovo capitolo nel confronto tra Turturici e l’assessore Falcone: arriva un chiarimento formale

Continua il confronto politico sul tema del randagismo a Caltanissetta, sviluppatosi negli ultimi giorni attraverso note stampa, commenti social e articoli di approfondimento.

La vicenda prende avvio con la pubblicazione, da parte de Il Fatto Nisseno, di una nota del consigliere comunale Turturici, con cui si sollecitavano campagne di sterilizzazione per affrontare in maniera strutturale il fenomeno del randagismo. L’articolo è stato rilanciato anche sulla pagina Facebook della testata, dove è intervenuta con un commento l’assessore al ramo Ilde Falcone, esprimendo rammarico per l’assenza del consigliere a una commissione consiliare dedicata al tema.

Il commento ha dato origine a un botta e risposta successivamente ricostruito in un ulteriore articolo della stessa testata, alimentando il confronto politico. A intervenire è stato anche il Movimento Futuro e Democratico, che ha parlato di un presunto attacco nei confronti del consigliere.

A fronte di tali interpretazioni, l’assessore Falcone ha trasmesso un chiarimento formale, che riportiamo integralmente:

«La scrivente resta sinceramente sorpresa dalle dichiarazioni del Movimento Futuro e Democratico, che parla impropriamente di un presunto attacco al consigliere Turturici.

Nel commento pubblicato su Il Fatto Nisseno è stato esclusivamente espresso rammarico per l’assenza del consigliere a una commissione consiliare dedicata al tema del randagismo, argomento di grande rilevanza per la comunità. Ribadire l’importanza della partecipazione ai lavori di commissione – luogo deputato al confronto, all’approfondimento e alla proposta – non può e non deve essere interpretato come un attacco personale.

La sottoscritta, che ha ricoperto per molti anni ruoli istituzionali, anche in qualità di consigliere comunale, conosce bene il valore e la responsabilità di tale incarico e non si permetterebbe mai di sminuirlo o attaccarlo.

Dispiace, pertanto, che si sia voluto trasformare un’osservazione di natura politica e istituzionale in una polemica personale. Nel corso della propria esperienza politica, la scrivente ha sempre considerato l’opposizione un valore imprescindibile della dialettica democratica.

Qualora il consigliere si fosse sentito personalmente toccato, non vi è alcuna difficoltà a chiarire e, se necessario, a scusarsi. Il confronto e il dialogo restano gli strumenti fondamentali della democrazia.»

Il dibattito, che nasce da un tema concreto e sentito come quello del contrasto al randagismo, si arricchisce dunque di un ulteriore passaggio ufficiale, con l’auspicio che il confronto possa rimanere ancorato al merito delle questioni e svolgersi nel rispetto reciproco delle prerogative istituzionali.