Professore di Reggio Calabria consegue la 12a laurea

Ha conseguito 2 lauree con il 110 e lode nell’arco di 2 giorni negli atenei di Genova e Trieste, raggiungendo l’importante traguardo di un totale di 12 titoli accademici realizzati dal 1993 ad oggi. Il lusinghiero risultato e’ stato realizzato dal professore Paolo Guido Barbaro, 55 anni, di Reggio Calabria, docente di Storia e Filosofia al locale Liceo Scientifico “Alessandro Volta”. Il docente e’ inoltre, in possesso del Dottorato triennale di Pedagogia interculturale, conseguito nel 2006 presso l’Universita’ degli Studi di Messina.

Delle 12 lauree prese, 3 sono state conseguite a partire dal 1993 con il vecchio ordinamento, le altre 7 sono state conseguite dal 2008 in poi. Queste in ordine le lauree: la prima e’ stata ottenuta all’ateneo di Messina, nelle facolta’ di Scienze Politiche (1993, voto 101), seguita poi da quella in Filosofia (1997, voto 110) e infine, Scienze dell’educazione (2002, voto 110). Dal 2008 in poi, ogni laurea e’ stata ottenuta con il voto di 110 e lode: all’Universita’ di Catania ha conseguito la laurea nella facolta’ di Storia contemporanea (2008); all’Universita’ di Messina, laurea in Filosofia contemporanea (2016) e Scienze Storiche (2018); nell’ateneo di Catania, laurea in Scienze Filosofiche (2021); quindi, altre due lauree nel 2024, a marzo all’Universita’ di Torino in Antropologia culturale ed etnologia, e a giugno, all’ateneo di Siena in Filosofia e Storia.

Il docente reggino ha privilegiato le universita’ pubbliche, sottraendosi dal fare ricorso ad atenei privati o telematici; e gli oltre 160 esami sono stati tutti effettuati di presenza, superati con una media di voti tra 29 e 30. Solo nel 2020, il 20 aprile, durante il periodo di diffusione in Italia dell’epidemia di Covid, ha superato l’esame finale della facolta’ di “Storia e cultura dei Paesi Mediterranei”, in collegamento con l’ateneo di Catania e davanti una commissione formata da docente collegati in remoto tra di loro.

A Genova, il 23 febbraio 2026 scorso, si e’ laureato con la votazione di 110 e lode, in Metodologie Filosofiche presentando una tesi sul filosofo Benedetto Croce “Filosofo, storico, politico, scrittore