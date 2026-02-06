Salute

Ponte Stretto, Salvini: “Io sono pronto per avvio lavori, è questione di mesi”

Ven, 06/02/2026 - 09:53

 “Io sono pronto domani, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l’Authority dei trasporti dovranno dare il loro parere e conto che sia questione di mesi e non di più”. Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a ‘Mattino 24’ su Radio24, commentando i rilievi della Corte dei Conti sul Ponte Sullo Stretto di Messina. “Siamo rispettosi – precisa -, li abbiamo portati in cdm e porteremo avanti i rilievi e le interlocuzioni con la Commissione europea, per procedere all’avvio dei cantieri che avremmo potuto aprire già l’anno scorso”.

