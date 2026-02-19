Ponte Stretto, Salvini: “Entro la fine della legislatura metto la prima pietra”

“Non avrei mai pensato di innamorarmi cosi tanto della Sicilia e dei siciliani anche perche’ per sei anni per me la Sicilia era una volta al mese processo a Catania e processo a Palermo, poi e’ andata bene a Catania e a Palermo. Ho incontrato gente straordinaria, ci sono ritornato pochi giorni fa per constatare con mano i danni del maltempo. Ieri in Consiglio dei ministri abbiamo messo il primo miliardo, non l’ultimo, il primo per aiutare popolazioni, imprese, aziende agricole, stabilimenti colpiti dal maltempo. Stamattina mi e’ arrivato un video da un camionista siciliano che era bloccato, si e’ fatto ore di coda al porto di Tremestieri per il mare mosso per il maltempo e quindi inquinamento e tempo perso. Metto tutto me stesso perche’ prima della fine della Legislatura sia il segretario della Lega a posare la prima pietra del ponte sullo Stretto di Messina e garantira’ a milioni di siciliani studenti, pendolari, medici, avvocati, agricoltori il diritto alla continuita’ territoriale, alla mobilita’ che hanno tutti gli altri”.

Cosi’ il ministro Matteo Salvini, durante un collegamento video partecipando alla riunione del direttivo regionale della Lega Sicilia che si tiene a Messina. “Ironia della sorte – ha aggiunto Salvini – tra qualche settimana votano i cittadini sia di Messina che di Reggio Calabria, sappiamo che le dinamiche del voto amministrativo sono abbastanza particolari, conto di arrivare prestissimo a presentare una lista Lega fortissima sia a Messina sia a Reggio Calabria”.