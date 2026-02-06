Ponte Stretto, Salvini: “Conto avvio lavori sia questione di mesi”

L’avvio dei lavori per costruire il Ponte sullo Stretto “conto che sia questione di mesi e non di piu'”. Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, lo ha detto a Radio24, dopo le decisioni assunte ieri dal Consiglio dei ministri.

“La Corte dei conti ha fatto alcuni rilievi e noi li porteremo avanti”, ha aggiunto Salvini, come porteremo avanti “le interruzioni con la Commissione europea sulle tematiche ambientali e il passaggio autorizzativo di alcuni enti statali, per poi procedere all’avvio di cantieri che avremmo potuto aprire gia’ l’anno scorso, questo era l’obiettivo. L’obiettivo ora e’ il 2026”, ha affermato ancora.