PD Caltanissetta, educazione sessuo-affettiva: il 27 febbraio un percorso di riflessione su consenso, sessualità e dialogo

Il Partito democratico e i giovani e le giovani democratiche di Caltanissetta aderiscono alla mobilitazione nazionale del 28 febbraio per rimettere al centro del dibattito pubblico una verità semplice e non negoziabile: il sesso senza consenso è violenza.

Lo stravolgimento del DDL 1715/2026 avvenuto in Senato, mentre alla Camera era passata all’unanimità la modifica dell’ art 609bis del codice penale che aveva introdotto il concetto di consenso libero e attuale, proposto dalla senatrice Bongiorno della Lega, obbligherebbe le vittime di violenza sessuale a provare di aver “dissentito”.

Questa formulazione sarebbe un arretramento culturale e giuridico rispetto al percorso costruito in trent’anni di battaglie. Infatti risale al 1996 la modifica del codice penale con cui la violenza sessuale diventava reato contro la persona e non più contro la morale e finalmente il DDL approvato alla Camera avrebbe concretizzato il concetto dell’auto determinazione della donna sancito dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dall’ Italia già nel 2013.

Invece con la modifica proposta dalla senatrice Bongiorno per difendere i presunti diritti dell’accusato, si ribalterebbe di fatto l’onere della prova e la vittima dovrebbe dimostrare di avere esplicitato il suo dissenso, perché ancora persiste il pregiudizio che addebita alla donna la responsabilità della violenza sessuale subita. Il consenso non è una formula giuridica astratta, ma il cuore della dignità e dell’inviolabilità dei corpi.

Bisogna passare dalla cultura dello stupro, retaggio del patriarcato a quella del consenso basata sul rispetto quale libera manifestazione della volontà della persona.

Anche a Caltanissetta in vista della manifestazione nazionale ci siamo mobilitati insieme alla rete delle studentesse e degli studenti medi e abbiamo voluto iniziare un percorso di riflessione (venerdi 27 da Eclettica alle 16,30) rivendicando la necessità dell’educazione sessuoaffettiva come la più efficace forma di prevenzione della violenza.

Lidia Trobia Responsabile Diritti e Partecipazione PD CL

Chiara Marchese Segretaria cittadina GD CL

Greta Tassone Segretaria cittadina PD CL