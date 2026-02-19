Papa Leone XIV in visita a Lampedusa il 4 luglio, il sindaco Mannino: “Per noi è un momento storico”

Con grande gioia, una notizia importante per la comunità di Lampedusa e di Linosa. Il prossimo 4 luglio sua santità Papa Leone XIV sarà in visita a Lampedusa. Per noi è un momento storico e siamo profondamente onorati di accogliere il secondo pontefice nella storia della nostra isola dopo la visita del 2013 di Papa Francesco che ha segnato profondamente la nostra comunità. Lampedusa è molto più di un luogo simbolico e questa visita è un riconoscimento alla storia all’identità e ai valori della nostra gente e della nostra cultura accoglieremo il Santo Padre come sappiamo fare noi Lampedusani con rispetto con dignità e soprattutto con il cuore aperto”. Così il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino dopo l’annuncio della visita del Papa a Lampedusa il prossimo 4 luglio. (Ter/Adnkronos)