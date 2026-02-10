Palermo, sicurezza e trasporti: convenzione al vaglio dell’Ars

La Segreteria Regionale USIC Sicilia ha avviato un’interlocuzione istituzionale finalizzata a sollecitare il rinnovo della convenzione per la mobilità regionale gratuita destinata al personale dell’Arma in servizio sul territorio siciliano.



Dall’incontro sono emerse rassicurazioni in merito all’iter in corso, con il provvedimento attualmente in fase di approvazione. Si auspica pertanto che la misura venga presto confermata, garantendo la continuità di un beneficio rilevante per tanti colleghi impegnati nei servizi quotidiani su tutta la regione.



La Segreteria Regionale, fiduciosa nell’attenzione dell’On. Alessandro Aricò, Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, e di tutti i membri della giunta regionale che si dovranno esprime nel senso, auspica una positiva conclusione nell’interesse non solo di tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ma anche di tutta la collettività.

USIC Sicilia continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda.