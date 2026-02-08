Palermo. Caso Cuffaro, Cirillo(DC): “Accanimento giudiziario e giustizia politicizzata”

PALERMO – “Quando la difesa della legalità ignora le decisioni dei

giudici e insiste su accuse che non reggono, smette di essere garanzia e

diventa accanimento.

Se non fossimo davanti a un’inchiesta giudiziaria, ma a un caso medico,

lo chiameremmo senza esitazioni accanimento terapeutico”. Lo dichiara

Stefano Cirillo, dirigente DC.

“È esattamente ciò che emerge dal caso Cuffaro. Il Tribunale del Riesame

ha respinto i ricorsi della Procura di Palermo, cancellando le ipotesi

di corruzione, associazione a delinquere , lasciando in piedi una

contestazione marginale e circoscritta.

Nonostante ciò, per mesi è stato alimentato il racconto di un presunto

“sistema” politico criminale, una narrazione mediatica sproporzionata

che ha prodotto un danno politico evidente e uno sconvolgimento di tutto

il Partito.

Non è stata colpita solo una persona. È stata colpita la Democrazia

Cristiana, dipinta come un’anomalia, una minaccia, una riedizione

sospetta del passato. E questo è semplicemente inaccettabile.

Non ci giriamo attorno, l’obiettivo non era solo giudiziario. La DC è

stata criminalizzata attraverso ipotesi investigative smentite dai

tribunali, alterando il confronto democratico, deformando il dibattito

pubblico e delegittimando un soggetto politico.

Totò Cuffaro, con una vicenda giudiziaria nota, conclusa e

definitivamente giudicata, non può essere trasformato in un bersaglio

simbolico permanente. Né può essere usato come clava per colpire chi

oggi fa politica nella Democrazia Cristiana.

Non è in discussione il rispetto della magistratura, ma un uso

dell’azione giudiziaria che confonde indagini e sentenze , e scatena

processi mediatici di un giornalismo deviato dagli effetti politici

irreversibili.

Nessuno osi insinuare ambiguità, le vittime e gli eroi della lotta

contro le mafie sono anche i nostri eroi. Saremo sempre dalla parte

della giustizia, contro ogni criminalità e contro ogni mafia.

Ma in una democrazia degna di questo nome i partiti si giudicano nelle

urne, non nelle procure”, conclude.