Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto questa mattina, in visita ufficiale a Palazzo d’Orléans, a Palermo, l’ammiraglio ispettore capo Sergio Liardo, comandante generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Un colloquio cordiale al termine del quale il governatore ha offerto in dono all’ammiraglio un crest con i simboli della Regione.
Palazzo d’Orléans, Schifani riceve il comandante generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera Sergio Liardo
Gio, 19/02/2026 - 14:59
Condividi su: