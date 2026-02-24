Palazzo d’Orléans, Schifani incontra il commissario dello Stato Stefano Gambacurta

ll presidente della Regione Renato Schifani ha accolto in visita istituzionale a Palazzo d’Orléans il neo commissario dello Stato per la Regione Siciliana Stefano Gambacurta, nominato lo scorso 7 gennaio dal Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

L’incontro è stato un’occasione per ribadire l’importanza di una collaborazione ampia tra enti, basata su strumenti innovativi di impulso, promozione e sostegno alle attività delle pubbliche amministrazioni regionali, per realizzare iniziative capaci di favorirne lo sviluppo e la modernizzazione.

