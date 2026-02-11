Oscar del Cicloturismo 2026 all’insegna del silenzio, aperte le candidature

(Adnkronos) – È stato presentato oggi alla Bit di Milano il Green Road Award 2026 – l’Oscar del Cicloturismo assegnato alle Regioni che investono in infrastrutture e servizi per la vacanza su due ruote – arrivato all’undicesima edizione. Con l’evento milanese si aprono ufficialmente le candidature per le Regioni che avranno tempo fino all’8 maggio per proporre, ognuna, fino a due ciclovie. La premiazione è prevista a Sanremo – in onore della Cycling Riviera, salita lo scorso anno sul gradino più alto del podio – venerdì 5 giugno, nella settimana che celebra le due ruote con la Giornata mondiale della Bicicletta del 3 giugno. Dopo il clamoroso successo dello scorso anno – in cui il Premio ha festeggiato i dieci anni con il record di 30 candidature da regioni, territori e province autonome – si rinnova, dunque, la 'gara' virtuosa tra le regioni italiane: i premi vengono, infatti, assegnati alle ciclovie che dimostrano di possedere criteri di eccellenza e il punteggio più alto in vari parametri, inclusi progettazione, segnaletica, servizi, promozione. Dal 2025, in occasione del Giubileo, l’Oscar del Cicloturismo premia anche un cammino, purché sia percorribile in bicicletta mentre – da quest’anno – verrà premiata anche una ippovia, sempre che sia ciclabile. Il Green Road Award 2026 è incentrato sul tema del silenzio. Andare in bicicletta consente, infatti, di annullare il frastuono della vita di tutti i giorni e di recuperare quella stanza segreta dell’anima, dove i pensieri smettono di correre e si può, finalmente, pedalare e camminare ognuno al proprio passo. “Il successo del cicloturismo è ormai un’attestata realtà – afferma Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo e ideatrice del premio – Gli ultimi dati disponibili del rapporto 'Viaggiare con la bici 2025' di Isnart-Unioncamere registrano 89 milioni di presenze per il 2024 e un impatto economico di quasi 9,8 miliardi di euro, che significano lavoro e vantaggi per tutti gli stakeholder sui territori. Oggi vorrei però sottolineare anche l’aspetto più intimo: andare in bicicletta fa bene al corpo e alla mente perché mette al centro le persone e loro inclinazioni. Vedere il mondo dal sellino di una bici consente davvero di riconnetterci con noi stessi e contribuisce in modo importante al miglioramento del benessere personale e della qualità della vita, oggi una necessità tutt’altro che secondaria. Questa è la ragione ispiratrice del tema scelto per questa edizione: il Silenzio. In bicicletta il mondo abbassa la voce e restano il suono delle ruote sull’asfalto, il respiro che trova il suo ritmo e la melodia della natura che ci avvolge e accompagna. È in questo spazio silenzioso che il viaggio diventa ascolto”. Alla presentazione – che ha visto a fianco di Ludovica Casellati Peppone Calabrese, conduttore Linea Verde Rai e Ambassador del premio – sono intervenuti Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria; Federica Cudini di Bosch eBike Systems; Marcello Di Caterina di Alis; Antonio Dalla Venezia della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta; Sebastiano Venneri di Legambiente e, padrone di casa, Luca Lombardi, assessore Turismo e Marketing Territoriale Regione Liguria, vincitrice dell'Oscar del Cicloturismo 2025 che evidenzia: “Lo scorso anno abbiamo vinto con la nostra stupenda 'Cycling Riviera-Parco Costiero Riviera dei Fiori', 33 km da Ospedaletti a Imperia lungo il tracciato costiero della vecchia ferrovia a binario unico Genova-Ventimiglia, e pertanto sarà un grande onore per noi ospitare la cerimonia di premiazione del Green Road Award 2026. Come Regione Liguria crediamo moltissimo nel turismo legato alle attività outdoor come il ciclismo tanto è vero che, grazie al finanziamento del Ministero del Turismo di 3 milioni di euro, daremo vita al progetto 'La Liguria degli anelli' che ci permetterà di realizzare quattro nuove ciclovie: 'Anello mare entroterra' nel genovesato (da Genova a Lavagna), 'Anello dell'Alta Valle Argentina' nell'imperiese (da Bordighera/Ventimiglia a Riva Ligure), 'Anello del Melogno' nel savonese (da Loano a Finale Ligure), e sempre nell'imperiese 'Anello San Romolo-Sanremo'. Metteremo quindi a nuovo 460 chilometri di strade bianche e provinciali con anche l'installazione di circa 20 stazioni di ricarica: sarà bellissimo pedalare circondati dai meravigliosi panorami mozzafiato della Liguria”. Presenti in Bit anche alcuni membri della giuria, che è composta da giornalisti, opinion leader, partner, personalità dei settori bike, ambiente, ospitalità e turismo. I partner dell’undicesima edizione dell’Oscar del Cicloturismo sono due importanti attori della mobilità sostenibile: Bosch eBike Systems, prodotti innovativi e servizi digitali per le due ruote elettriche e Alis, Associazione della Logistica Intermodale Sostenibile. Regolamento e info per inviare le candidature sul sito Green Road Award.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)