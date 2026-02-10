Nuovo ospedale di Comunità a Santa Caterina Villarmosa, stanziati 4,8 milioni di euro. Scuvera(FdI): “Risultato concreto per il Nisseno”

Un investimento strategico per il rafforzamento della sanità territoriale nel Nisseno. L’intervento nasce a seguito di una puntuale e tempestiva attività istruttoria dell’ASP di Caltanissetta, che ha formalmente rappresentato alla Regione Siciliana la necessità di realizzare un Ospedale di Comunità a Santa Caterina Villarmosa, proponendo l’utilizzo di un immobile di proprietà aziendale attualmente in disuso, sito in piazza Castelnuovo. Sulla base di tale proposta, con apposito DDL di finanziamento, è stato previsto lo stanziamento di 4,8 milioni di euro per la realizzazione di una struttura da 10 posti letto, in coerenza con quanto stabilito dal D.M. 77/2022, che definisce modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale. Il finanziamento complessivo pari a 4.800.000 euro sarà assicurato attraverso risorse ex art. 20 della legge 67/1988, con una quota statale del 95% (4.560.000 euro) e una quota regionale del 5% (240.000 euro). L’Ospedale di Comunità di Santa Caterina Villarmosa si inserisce in un più ampio programma di potenziamento dei servizi sanitari nella provincia di Caltanissetta, rispondendo in maniera concreta ai bisogni del territorio e rafforzando la rete dell’assistenza territoriale.

«Questo finanziamento rappresenta un risultato concreto per il Nisseno. Ringrazio il Governo Schifani per la scelta politica di investire sulla sanità pubblica e sull’assistenza territoriale, dimostrando attenzione verso i territori e verso il diritto alla salute dei cittadini» dichiara l’onorevole Totò Scuvera, deputato di FdI all’Ars.