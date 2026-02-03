Nissa Rugby Under 14: il fiorente ‘vivaio’ raccontato dal tecnico Michele Palumbo

C’è un lavoro silenzioso, quotidiano e profondo che rappresenta una delle colonne portanti della Nissa Rugby: è quello portato avanti dal gruppo Under 14, allenato da Michele Palumbo, autentico esempio di continuità, appartenenza e crescita sportiva.

«Sono tutti ragazzi che giocano a rugby da tanti anni e che seguiamo nel tempo – sottolinea Palumbo – c’è chi è con noi anche da sei anni. Hanno fatto tutto il percorso, partendo dai primi passi fino ad arrivare oggi». Un cammino costruito con pazienza e passione, che assume un valore ancora più forte perché composto interamente da giovani nisseni: «Sono sedici, diciassette ragazzi, sempre presenti ad ogni allenamento. Si impegnano, crescono e ogni domenica ci regalano grandi soddisfazioni. Per noi è un motivo di enorme orgoglio».

L’obiettivo è chiaro e ambizioso: accompagnarli fino alla prima squadra. «Speriamo che tutti possano arrivare in prima squadra e non lascino questo percorso. Sono molto legati al rugby, hanno voglia di crescere, di fare rugby e di farlo bene. È quello che ogni domenica dimostrano sul campo».

All’interno di questa visione si inserisce anche il ruolo della Nissa Rugby come società tutor: «Il tutoraggio significa supportare quelle realtà che stanno cercando di formare gruppi omogenei nel settore giovanile. Dopo quasi diciotto anni di attività, la Nissa ha maturato un’esperienza tale da poter sostenere e aiutare le altre società che ne hanno bisogno».

Uno sguardo è rivolto anche al futuro e alla diffusione del rugby tra i più giovani. «Se c’è un aspetto su cui migliorare – evidenzia Palumbo – è l’informazione. Spesso chi non conosce il rugby, soprattutto i genitori, lo percepisce come uno sport violento. In realtà è semplicemente uno sport di contatto, come tanti altri. L’informazione deve partire proprio da loro». Un passaggio fondamentale che spesso nasce dalla scuola, dal passaparola tra compagni di classe: «Capita che un bambino venga a provare, resti un giorno, poi un altro, e alla fine si integra con la squadra e con i ragazzi».

La Nissa Rugby Under 14 non è solo una squadra: è un progetto educativo e sportivo, un investimento sul territorio e sui suoi giovani, che rappresentano il presente e soprattutto il futuro del club nisseno.