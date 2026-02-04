Mussomeli, 750 mila euro FESR per il Chiostro dei Monti: al via la riqualificazione

MUSSOMELI – Un nuovo finanziamento europeo restituisce bellezza e dignità a uno dei luoghi simbolo di Mussomeli. Il Comune ha ottenuto 750 mila euro a fondo perduto nell’ambito dei fondi FESR 2014–2020 per la riqualificazione del Chiostro dei Monti, edificio storico di grande valore identitario. L’intervento prevede la rimozione dei rivestimenti degradati, il recupero delle murature in pietra, il consolidamento strutturale e il risanamento dall’umidità, oltre alla realizzazione di servizi accessibili e all’abbattimento delle barriere architettoniche. Previsti anche spazi per servizi sociali e socio-assistenziali. «Un risultato che premia il lavoro dell’Amministrazione e degli uffici comunali e riconsegna alla città un bene fondamentale», ha dichiarato il sindaco Giuseppe Catania. Un progetto che unisce tutela del patrimonio, inclusione e sostenibilità, trasformando il Chiostro dei Monti in un luogo vivo e aperto alla comunità, nel segno della valorizzazione dell’identità storica di Mussomeli.