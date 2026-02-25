Morto il giornalista Giancarlo Felice, il cordoglio di Schifani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Felice, già coordinatore dell’Ufficio stampa di Palazzo d’Orleans.

«Con Felice – dichiara il presidente – scompare un professionista stimato e un punto di riferimento storico per l’amministrazione regionale. Il suo impegno, la competenza e la dedizione al servizio delle istituzioni hanno lasciato un segno importante».Il presidente manifesta vicinanza e sincera partecipazione al dolore della famiglia e dei colleghi che ne hanno condiviso il percorso professionale.