Morte Zichichi, il cordoglio di Turano: «Grave perdita per la comunità scientifica, da cattolico ha affrontato il rapporto tra scienza e fede»

«La scomparsa del professore Antonino Zichichi rappresenta una gravissima perdita per tutta la comunità scientifica, per la Sicilia e per la provincia di Trapani. Con il Centro “Ettore Majorana” ha reso Erice un punto di riferimento internazionale per la fisica».

Lo afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano.

«Scienziato di altissimo profilo e di fama mondiale – aggiunge -, è stato anche uno straordinario divulgatore, che ha dedicato l’intera esistenza alla promozione della cultura scientifica, a livello istituzionale ma anche arrivando nelle case degli italiani attraverso i media. Desidero ricordare il professore Zichichi anche come uomo di fede: un cattolico convinto che, nell’indagare sul rapporto tra scienza e fede, affermava che “la scienza non può negare l’esistenza di Dio” e che comunque “entrambe non sono conquiste dell’intelligenza umana, ma doni di Dio”. Alla famiglia e alla comunità scientifica giunga il cordoglio mio personale e dell’assessorato regionale».

