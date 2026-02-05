Ministro Piantedosi, ‘Sicurezza’: “Sanzioni per le manifestazioni responsabilizzeranno”

Nel decreto sicurezza “abbiamo adottato una serie di spunti normativi sull’obbligo di preavviso della manifestazione, la cui inottemperanza è assoggettata a misure di carattere pecuniario molto importanti: se non è una cauzione, di fatto già anticipa il concetto di responsabilizzare chi presenta preavvisi di manifestazione”.
Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di prevedere una cauzione per gli organizzatori delle manifestazioni, caldeggiata in queste settimane dalla Lega.