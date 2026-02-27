Minacciano steward e forzano i varchi della sfilata di carnevale, 3 giovani gelesi denunciati dalla Polizia nel Catanese

Hanno minacciato lo steward per accedere gratis alla sfilata di Carnevale. Tre giovani, tutti di Gela (Caltanissetta) sono stati denunciati dalla Polizia dopo che ad Acireale, nel Catanese, avevano cercato di entrare nell’area riservate alle iniziative, superando i varchi d’accesso in modo irregolare e minacciando il personale di vigilanza. I fatti risalgono ai giorni scorsi durante uno degli appuntamenti della tradizionale manifestazione del Carnevale, evento di richiamo internazionale con la presenza di centinaia di visitatori che affollano il centro storico di Acireale. Dopo essersi presentati davanti ai varchi, che delimitano la zona in cui si accede attraverso l’acquisto di un biglietto, i tre giovani hanno minacciato lo steward che, in quel momento, era addetto alla vigilanza davanti alle barriere metalliche per garantire il controllo degli ingressi e la sicurezza dei partecipanti. Forti della loro superiorità numerica, sono riusciti ad accedere nel circuito senza biglietto, mescolandosi tra la gente. La vicenda è stata segnalata ai poliziotti che hanno visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, riuscendo a individuare i tre giovani, nonostante l’elevato afflusso di pubblico. Le ricerche avviate dalla squadra investigativa e dalle volanti del commissariato si sono concluse in pochi istanti, dal momento che il gruppetto è stato individuato in una delle vie adiacenti al centro. I tre ragazzi sono stati identificati e denunciati per violenza privata in concorso. Durante gli accertamenti, uno dei tre, minorenne, è stato trovato con un tirapugni metallico, tenuto in tasca, che è stato posto sotto sequestro. Per lui è scattata anche la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere. I poliziotti hanno avanzato nei confronti dei tre la proposta di applicazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Acireale per la durata di tre anni. (Adnkronos)