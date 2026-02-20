Migranti, Salvini: “Risarcire Rackete? Principio sbagliato”

“Se la politica costruisce delle leggi sulla sicurezza e poi i giudici decidono contrario e’ complicato. 76 mila euro non fanno la differenza sul bilancio dello Stato, ma e’ il principio che non funziona”.

Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando la sentenza del Tribunale di Palermo sulla Sea Watch a Telelombardia. “Ero il ministro dell’Interno, la signora Rackete comandava nave tedesca, con equipaggio tedesco, con 42 clandestini a bordo, e le dissi ‘tu in Italia non entri, vai in Germania’. Le vietiamo l’ingresso, entra con la forza nel porto di Lampedusa e sperona una motovedetta italiana”, aggiunge Salvini. Alla fine “i giudici non condannano lei, la dobbiamo pure risarcire perche’ le abbiamo bloccato la nave. Andare a votare per cambiare o non cambiare la giustizia incide sulla nostra vita quotidiana. Se un giorno tornero’ a fare il ministro dell’Interno le signore Rackete non avranno vita facile”, ha concluso