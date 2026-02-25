Migranti, Barbagallo(PD): “Solidarietà ad arcivescovo di Palermo Lorefice per insulti sui social”

Palermo, 24 febbraio 2026 – “C’è un clima di odio diffuso nel nostro Paese, da parte di chi strumentalizza gli immigrati, anche clandestini, per motivi di propaganda politica. Un’atmosfera che diventa insostenibile se, addirittura, sui social i leoni da tastiera arrivano ad insultare l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, che nei giorni scorsi, giustamente e con grande umanità, aveva sottolineato le morti di migranti nel Mediterraneo in seguito al ciclone Harry, definendole come l’ennesima strage consumatasi nel più assoluto silenzio gridato da precise scelte politiche. Per questo intendo rivolgere la mia solidarietà e la mia totale vicinanza dopo i violenti attacchi ricevuti, anche via social”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

“E’ un dato di fatto – aggiunge – che i diritti umani e la salvaguardia delle vite umane siano stati messi in secondo piano da politiche miopi, in Italia come in Europa, che – conclude – hanno consentito il progressivo smantellamento del sistema di salvataggio dei naufraghi nel mar Mediterraneo”.