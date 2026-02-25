Migranti: 226 sbarcati a Lampedusa, donne incinte e minori

Con il miglioramento delle condizioni meteo sono ripresi gli sbarchi a Lampedusa: sei in totale, con 226 migranti, a partire dalla serata di ieri. Dopo oltre dieci giorni di stop, le motovedette della capitaneria di porto e della guardia di finanza hanno intercettato cinque barchini e gommoni, con a bordo da dieci a cinquantatre’ persone, partiti da Chebba in Tunisia e da Zouara, Tripoli, Zawiya e Garabulli in Libia.

Lungo la strada di Ponente, nei pressi di Cala Galera, i finanzieri della tenenza hanno bloccato sessantasei persone, fra cui una donna e un minore, di nazionalita’ egiziana, eritrea, pakistana, somala e sudanese. Tra i 226 migranti sbarcati anche un uomo che necessita di dialisi, due diabetici e sei affetti da scabbia. Una giovane donna sudanese, al sesto mese di gravidanza, e’ stata trasferita d’urgenza al poliambulatorio dell’isola per gravi ustioni.

La donna era arrivata a molo Favarolo insieme a cinquantadue eritrei, etiopi, guineani, nigeriani, somali e sudanesi. I medici del presidio di contrada Grecale valuteranno se disporre il trasferimento a Palermo. Sudanesi ed etiopi hanno riferito di aver pagato circa settecento euro per la traversata dalla Libia all’Italia. Alcuni hanno dichiarato di voler restare nel Paese, mentre la maggior parte ha espresso l’intenzione di raggiungere Francia, Germania e Regno Unito.