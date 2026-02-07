Messina, si dimette il sindaco Basile: “Città non merita di vivere sotto scacco”

l sindaco di Messina Federico Basile, durante una conferenza stampa convocata stamani a Palazzo Zanca ha confermato le proprie dimissioni, la città si prepara al voto anticipato. “La città non merita di essere tenuta né sotto scacco né sotto osservazione della politica che guarda come ci si comporta. E per questo motivo, penso che siete fatti per questo, vi comunico che ho appena rassegnato le mie dimissioni. Grazie. con la consapevolezza che tutto quello che vi ho detto non è un racconto, ma è l’illustrazione di un percorso che si deve aprire. Questo è l’elemento fondamentale”, ha detto Basile.