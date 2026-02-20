Messina, Marcello Scurria candidato sindaco del centrodestra: “Scelta nel segno della coesione”

Marcello Scurria è il candidato sindaco di Messina del centrodestra. L’ufficialità arriva con una nota firmata dai segretari regionali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Grande Sicilia-MPA e Democrazia Cristiana. Scurria sarà sostenuto dall’intera coalizione, fanno sapere, e dalle “liste civiche che si riconoscono in un progetto condiviso di rilancio, sviluppo e rinascita della città”. La decisione è presa dai leader locali della coalizione ed è stata ratificata in apertura del vertice regionale del centrodestra, durante un “confronto unitario” che ha portato a “una scelta chiara e convinta, nel segno della coesione e della responsabilità”. Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa, che segnerà formalmente l’avvio della campagna elettorale in vista delle amministrative di maggio. “La candidatura di Scurria – concludono – rappresenta la sintesi di un percorso politico fondato su competenza, visione e concretezza, con l’obiettivo di offrire a Messina un’amministrazione solida e capace di affrontare le sfide future”. (Adnkronos)