Meloni: “Domani riunione di governo, valutiamo decreto Sicurezza”

In seguito agli episodi di guerriglia ieri a Torino nel corso del corteo pro Askatasuna e al conseguente ferimento di agenti delle Forze dell’ordine “ho convocato una riunione per domattina per parlare delle minacce all’ordine pubblico di questi giorni e per valutare le nuove norme del decreto sicurezza. Faremo quello che serve per ripristinare le regole in questa Nazione”, scrive su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che questa mattina si e’ recata all’ospedale Le Molinette di Torino per portare la solidarieta’ a due degli agenti rimasti feriti.