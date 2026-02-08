Meloni: “Chi manifesta contro Olimpiadi è nemico dell’Italia”

“Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perche’ tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perche’ vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano “contro le Olimpiadi”, facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo”.

Cosi’ la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un post sui social, sugli scontri avvenuti ieri sera a Milano. “Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarieta’, ancora una volta, alle Forze dell’ordine, alla citta’ di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti”, conclude Meloni