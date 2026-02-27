Manca farmaco salvavita nelle farmacie, interrogazione del Pd all’Assemblea Regionale Siciliana

Il gruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana accende i riflettori sulla grave carenza del Depakin granulare, farmaco salvavita utilizzato nel trattamento dell’epilessia e di altre patologie neurologiche, ormai da mesi difficilmente reperibile nelle farmacie siciliane. “Una situazione che mette a rischio la continuità terapeutica di pazienti, in particolare minori, per i quali la formulazione granulare è spesso l’unica realmente utilizzabile”, dicono in una nota i parlamentari siciliani. Il gruppo PD all’Ars ha presentato un’interrogazione all’assessore regionale alla Salute per chiedere chiarimenti immediati sullo stato delle scorte e sulle misure adottate per fronteggiare l’emergenza. La sospensione o la modifica non monitorata della terapia antiepilettica può infatti provocare la ricomparsa di crisi con conseguenze gravissime, rendendo la carenza del farmaco un problema di salute pubblica. “L’assenza di informazioni chiare e di un coordinamento efficace tra strutture ospedaliere, farmacie territoriali e Regione – dice Catanzaro – mentre famiglie e pazienti sono costretti a ricerche estenuanti per reperire un medicinale essenziale. Il gruppo PD chiede inoltre se siano state attivate procedure straordinarie di approvvigionamento, compresa l’importazione dall’estero in raccordo con AIFA e aziende produttrici”. “Non è accettabile – aggiunge – che un farmaco salvavita possa diventare introvabile senza che la Regione intervenga con tempestività”. (ANSA).