Maltempo, Tajani: “Le disponibilità economiche si trovano, i fondi per il Ponte vanno usati per il Ponte”

I fondi per il Ponte sullo Stretto di Messina “vanno usati per il Ponte”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista al “Corriere della Sera”. Interrogato sull’emergenza del maltempo, Tajani ha detto che “l’Europa e’ sempre stata generosa quando ci sono state calamita'”. Lunedi’ “andro’ con Ice, Simest, Sace e Cassa depositi e prestiti per capire come aiutare le imprese che esportano e quelle che partecipano alle filiere. Le disponibilita’ economiche si trovano”, ha affermato il ministro.