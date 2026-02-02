Maltempo, Tajani: “100 milioni per interventi di prima necessità, lo Stato farà molto di più”

I 100 milioni di euro di fondi che sono stati assegnati alle regioni colpite dal maltempo “sono per interventi di prima necessita’: lo Stato fara’ molto ma molto di piu'”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante un incontro a Palazzo d’Orleans, a Palermo, dove insieme al presidente della regione Sicilia Renato Schifani sta incontrando alcuni imprenditori che hanno subito gli effetti negativi del maltempo dei giorni scorsi. “Bisogna calcolare i danni e vedere dove bisogna intervenire”, ha aggiunto, spiegando che “sara’ fatto un decreto che riguarda gli aiuti da dare alla regione Sicilia, alla regione Calabria, alla regione Sardegna, lo approveremo in tempi rapidi”. “La cosa fondamentale e’ far ripartire le attivita’ produttive, tutte quelle imprese che poi danno lavoro e devono essere messe nelle condizioni di poter ripartire”, ha aggiunto. “Siamo con Ice, Simest, Sace, Cassa depositi e prestiti e Cassa depositi e prestiti venture capital per fornirvi una serie di indicazioni, una serie di opportunita’ per creare un collegamento e per fare in modo che i ristori possono essere assegnati in tempi brevissimi”, ha spiegato Tajani. C’e’ un impegno da parte del governo che “seguira’ attentamente” la situazione, “siamo qui a disposizione non soltanto nei giorni in cui ci sono i riflettori accesi sul disastro naturale che ha colpito la Sicilia in modo particolare – perche’ e’ la regione piu’ danneggiata -, ma anche le altre regioni italiane”, ha concluso Tajani. (Dall’inviato di Agenzia_Nova)