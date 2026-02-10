Salute

Maltempo, Lorefice(M5S): “Stop bollette ok, ma a Niscemi servono misure dedicate”

Mar, 10/02/2026 - 12:33

Roma – “La sospensione delle bollette decisa da Arera è una misura giusta e doverosa, ma non può creare confusione su Niscemi. Qui c’è una crisi strutturale mal gestita da decenni di governi regionali di centrodestra, che precede il ciclone Harry,  che è stato solo il trigger finale.

Non si può applicare lo stesso schema a emergenze diverse. Una cosa è l’intervento generalizzato per Sicilia, Sardegna e Calabria colpite dal maltempo, altra cosa è Niscemi, che richiede misure e investimenti dedicati. Mischiare tutto significa prendere tempo e prendere in giro i cittadini”.
Lo afferma in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

