Maltempo, Lorefice(M5S): “Prima Pucci, poi sud che frana: le priorità del governo”

Lun, 09/02/2026 - 12:55

Roma – “La scala delle priorità del Governo è sempre più sbilanciata. Meloni si è espressa sul ciclone Harry e su Niscemi solo a distanza di giorni dal picco dell’emergenza, quando i territori del Sud erano già in ginocchio. Al contrario, rispetto all’affare Pucci, la Premier è intervenuta immediatamente, scegliendo di prendere posizione su una vicenda del tutto marginale se non pulviscolare non solo rispetto alla situazione emergenziale in cui versano Sicilia, Sardegna e Calabria, ma rispetto a tutti gli altri veri problemi del nostro Paese. Le priorità di un Esecutivo si misurano anche nelle crisi e nella capacità di reagire con tempestività e in questo caso parlano da sole: prima Pucci, poi Niscemi”.  Così in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

