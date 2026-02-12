Maltempo, allerta ad Agrigento per il fiume Akragas: ha superato la soglia di guardia. Il sindaco Miccichè: “Non sostate vicino agli argini”

Salute

Gio, 12/02/2026 - 12:53

Allerta ad Agrigento per il livello del fiume Akragas, che ha superato la soglia di guardia a causa delle intense piogge delle ultime ore. Il sindaco, Francesco Miccichè, segnala che la situazione è “costantemente monitorata” dalla Protezione civile e dagli uffici comunali competenti. Al momento non si registrano criticità “ma l’evoluzione delle condizioni meteo – sottolinea Miccichè – richiede la massima prudenza e collaborazione da parte di tutti”. Il sindaco di  Agrigento invita quindi a non sostare e a non transitare nelle aree vicine agli argini del fiume e a limitare comunque gli spostamenti allo stretto necessario. Su  Agrigento , come sul resto della Sicilia, vige l’allerta gialla diramata dalla protezione civile regionale. (Dire)

