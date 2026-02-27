L’Inner Wheel di Caltanissetta dona libri alla Casa Circondariale cittadina

Il 26 febbraio l’Inner Wheel di Caltanissetta ha donato alla Casa Circondariale cittadina diversi libri al fine di arricchire la biblioteca dell’Istituto penitenziario.

Oltre a testi di narrativa, sono stati consegnati libri di vario genere, quali saggi, opere dal carattere umoristico e testi che possono approfondire i percorsi laboratoriali svolti nella struttura.

Attraverso questa donazione, come ha sottolineato la Presidente Nevilia Aquilina, il Club ha voluto offrire ai detenuti occasioni di svago e di riflessione ed essere vicino ad una realtà troppo spesso dimenticata ed emarginata. La Direttrice dell’Istituto Penitenziariio, Giulia Gelsomino, insieme al Dott Graffagnino, ha mostrato particolare soddisfazione per l’iniziativa, auspicando che tale collaborazione possa proseguire negli anni futuri.