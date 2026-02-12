Lavoro, Giunta approva agevolazioni per lavoro agile. Schifani: «Un plafond di 18 milioni per le imprese che assumeranno nei prossimi tre anni»

Pronta a partire una misura in grado di favorire nuove assunzioni di lavoro nell’isola in modalità agile. La giunta regionale ha approvato la costituzione di un plafond di 18 milioni annui per ciascuno dei prossimi tre anni destinato alla concessione di contributi a fondo perduto alle imprese che nel triennio 2026-2028 fanno nuove assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato nella regione per un periodo minimo di cinque anni esclusivamente in modalità agile.

Questo è quanto prevede lo schema del decreto attuativo della legge regionale sugli incentivi a sostegno del lavoro agile – South working apprezzato dalla giunta regionale su proposta del presidente della Regione Renato Schifani nella qualità di assessore al Lavoro e politiche sociali ad interim, d’intesa con l’assessore regionale all’Economia.

«Il mio governo è impegnato a valorizzare la nostra forza lavoro perché i giovani non lascino la regione – dice il presidente Schifani – questa misura, che sarà gestita dall’Irfis per l’erogazione dei contributi a fondo perduto, punta ad aiutare le imprese ad assumere con modalità di lavoro agile e a tempo indeterminato, andando anche incontro alle esigenze dei lavoratori che devono conciliare esigenze di vita e lavoro».

Lo schema di decreto approvato prevede la creazione di un plafond di 18 milioni per ciascun anno, per i successivi tre esercizi finanziari 2026-2027-2028, da destinare alle imprese che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato o effettuano trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, i cui contratti di lavoro o accordi tra le parti prevedano che la prestazione di lavoro si svolga nella regione per un periodo minimo di cinque anni e sottoforma di lavoro agile.

A beneficiare del contributo a fondo perduto di 30 mila euro per ciascun lavoratore residente in Sicilia occupato a tempo indeterminato in modalità agile saranno le imprese attive che hanno un’unità produttiva nel territorio dell’Ue o in uno stato extra Ue; il contributo verrà erogato nel corso del quinquennio nella misura di 6 mila euro per ciascun anno.

Le modalità e i termini di presentazione delle istanze saranno contenuti negli Avvisi predisposti e pubblicati da Irfis tramite l’apposita piattaforma informatica. Il contributo verrà concesso a sportello, sino ad esaurimento del plafond.

