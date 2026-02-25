Istruzione, Turano: «Governo Schifani destina 900 mila euro per educare alla creatività digitale artistica nelle scuole»

Educare gli studenti siciliani alla scoperta e alla fruizione dell’arte e della cultura, promuovendo un approccio innovativo che unisca creatività, tecnologie digitali e intelligenza artificiale. È questo l’obiettivo della nuova circolare “I-Arte”, pubblicata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, che destina 900 mila euro a progetti di educazione immersiva, tecnologie digitali e intelligenza artificiale da attivare nelle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado dell’Isola.

L’iniziativa, che mira a sostenere la sperimentazione di linguaggi artistici immersivi e interattivi, consente alle scuole di attivare progetti anche in collaborazione con musei, fondazioni, università e associazioni, con un contributo massimo di 15 mila euro per ciascuna proposta.



«Con la circolare I-Arte – afferma l’assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, Mimmo Turano – il governo Schifani, nell’anno di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, continua a investire in progetti creativi dedicati agli studenti siciliani. Così le scuole possono trasformarsi in veri e propri laboratori di innovazione, dove far dialogare arte, tecnologia e creatività, sostenendo la crescita culturale dei nostri ragazzi».

Le attività dovranno prevedere una fase didattica in aula e una fase esperienziale presso il soggetto partner, con laboratori, workshop e visite immersive. Le scuole possono inviare le proposte progettuali via Pec all’indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it entro le ore 23:59 del 15 marzo 2026. La circolare è disponibile sul sito della Regione Siciliana a questo link.