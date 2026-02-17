Salute

Insulti sui social a Daniela Morfino, la solidarietà del M5S all’Ars

Redazione 3

Insulti sui social a Daniela Morfino, la solidarietà del M5S all’Ars

Mar, 17/02/2026 - 12:18

Condividi su:

Palermo. “Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla collega, deputata alla Camera, Daniela Morfino, anche lei come Barbara Floridia, cui abbiamo voluto far sentire ieri la nostra vicinanza, bersaglio di vili e vergognosi insulti a sfondo sessista sui social. Questa pericolosa e inaccettabile deriva va fermata, il dissenso politico, pur comprensibile, non può e non deve sfociare in intollerabili atteggiamenti che rischiano pure di spianare la strada ad episodi di violenza”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta