Imprese, 5 start up del nord al Polo Meccatronica di Termini Imerese

Si sono insediate nel Polo Meccatronica Valley di Termini Imerese (Palermo) quattro start up innovative provenienti da Brescia e una quinta con sede principale a Ivrea. Manager e dirigenti delle cinque start up sono stati in missione due giorni, facendo tappa a Termini Imerese con il presidente del Polo Meccatronica Antonello Mineo per prendere possesso delle strutture operative, e a Palermo, dove sono stati ricevuti dall’assessore all’Innovazione, Fabrizio Ferrandelli. All’incontro istituzionale hanno preso parte il presidente del Polo Meccatronica Valley Antonello Mineo, Enzo Catenacci e Valentina Cordeschi di ItaBot Srl, Stefano Patelli, direttore del Polo innovativo Srl di Brescia e socio di Wise Solution Srl, Anna Maria Barbieri socia e membro del board di Headvisor Srl, Paolo Quattrocolo, ceo di Nobus Srl di Ivrea. Mineo esprime “grande soddisfazione per il dinamismo progettuale” che si sta concentrando intorno al Polo di Termini Imerese. “Gli investimenti che Meccatronica sta realizzando grazie alla misura Cluster Sicilia sulle tecnologie abilitanti 4.0 e 5.0 risultano di interesse anche per le start up del nord che trovano terreno fertile per la loro innovazione e prototipazione – dice -. Siamo sulla strada giusta per diventare hub tecnologico del Mediterraneo”. ItaBot Srl sviluppa, produce e commercializza prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico attraverso la ricerca e lo sviluppo sperimentale nel campo della robotica, dell’automazione, dell’intelligenza artificiale, dell’ingegneria e più specificatamente la brevettazione, lo sviluppo e la commercializzazione di creazioni ‘meccatroniche’ per migliorare la vita delle persone attraverso l’efficientamento dei processi e dei prodotti. Il Polo Innovativo srl è incubatore certificato dal Mimit a capitale totalmente privato (sono 14 in Italia); ospita al suo interno uno dei 49 centri di trasferimento tecnologico italiani e uno sportello Invitalia, inoltre è ente di formazione acccreditato. Oltre ai percorsi di incubazione, accelerazione e formazione, il Polo Innovativo supporta le imprese nella digitalizzazione dei processi. Headvisor srl si occupa principalmente di consulenza aziendale industriale focalizzata su digitalizzazione e trasformazione dei processi aiutando le aziende a migliorare l’efficienza operativa, implementare l’industria 4.0/5.0, ottimizzare la supply chain, adottare modelli di economia circolare e gestire il change management per ottenere un vantaggio competitivo. Wise Solution srl è una pmi innovativa con un team di ingegneri specializzati nella gestione di dati e nello sviluppo di algoritmi complessi con il fine di risolvere matematicamente problemi industriali di ricerca operativa. Nobus di Ivrea offre soluzioni energetiche basate su un sistema brevettato e unico nel suo genere, per portare illuminazione, videosorveglianza e altri servizi anche in aree periferiche, isolate e prive di infrastrutture, riducendo drasticamente i costi di impianto e l’impatto ambientale. (Dire)